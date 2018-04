Video kui paralleeluniversumist: maagilise Madagaskari kauneimad vaated

Madagaskar asub Aafrika mandrist kagu suunas ning on suuruselt neljas saar maailmas. Mitmekesise loodusega paigast leiab nii piltilusaid randu, lopsaka vihmametsa kui ka kõrbetühjuse, kirjutas Lonely Planet.

Norra fotograaf Morten Rustad on suutnud tabada Madagaskari tõelise olemuse, näidates kaadreid saare maastikust, metsikust loodusest ning Madagaskari rahulikust elutempost.

Morteni sõnul naudib ta tõeliselt reisimist paikadesse, kus pole palju turiste. «Just siis tunnen, et leian inimeste ja loodusega kontakti. Madagaskar on just selline paik. Siia pole lihtne reisida, aga see tasub ennast kuhjaga ära,» selgitas Morten.

Morteni arvates on Madagaskar kaunim kui enamik teisi riike, kuna siin on nii džunglid, mäed, rannad kui ka sõbralikud inimesed.

«Veetsin enamiku ajast saare kirdeosas. Mu lemmik paik oli Masoala rahvuspark, mis on üks mitmekesisema loodusega paiku terves maailmas. Kõik videos olevad loomad on pärit just siit; leemurid, maod, kameeleonid, linnud ja paljud muud loomad,» sõnas ta.