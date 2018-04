Kuninglik paar reisib mesinädalateks Aafrikasse

Mesinädalate valikus on Aafrika riigid alati printsi jaoks ühed kõige tõenäolisemad olnud, arvestades Prints Harry sidemeid kontinendiga, kirjutas Lonely Planet.

Nimelt on ta toetanud mitmeid Lesothos oleva Sentebale'i heategevuskampaaniaid ning ta on ka Botswana Ninasarvikute Kaitse patrooniks. Samuti on ta mitmetesse Aafrika riikidesse reisinud.

Esmalt arvatigi, et paar valib mesinädalate sihtkohaks Botswana, kuna paar teatas, et just seal riigis leidsid nad tõeliselt ühise keele. Samuti läksid nad Botswanasse vahetult enne kihlumist ning ka Meghani kihlumist tähistav teemantsõrmus on pärit sellest riigist. Sellegipoolest valis kuninglik paar välja hoopis Botswana naaberriigi.

Namiibia on tuntud oma kõrgete liivadüünide, metsiku looduse ja lõputu Luukereranniku poolest. Kuid siin on ka midagi, mida maailmakuulus paar kahtlemata hindab- absoluutne privaatsus ja rahu. See on ka põhjus, miks näiteks Brad Pitt ja Angelina Jolie siia nii tihti reisisid ning valisid Namiibia ka oma esimese tütre sünnikohaks.

Namiibias elab vaid kolm inimest ruutkilomeetri kohta ning tegemist on Aafrika kõige hõredamalt asustatud riigiga. Teadaolevalt sõidavad Harry ja Meghan puhkama just riigi loodeosas olevasse Kaokoveldi, mis ongi tuntud oma eraldatuse poolest.