5 kõige päikselisemat paika maailmas

Telegraph on kokku pannud nimekirja maailma paikadest, kus on kõige rohkem päikesevalgust.

Arizona osariigis olevasse Yumasse jõuab 4015 tundi päikesevalgust aastas, mis on rohkem, kui ühtegi teise maailma linna. Päikesevalguse poolest teisel kohal on 3872 tunniga Phoenix ja kolmandal 3806 tunniga Tuscon, mis samuti asuvad Arizonas.

Kui Yuma on kõige päikselisem aasta lõikes, siis kõige rohkem päikesevalgust ühes kuus jõuab Kanadas asuvasse Eureka piirkonnas asuvasse Nunavuti. Nunavut on kõige põhjapoolsem inimasustusega paik ning polaarpäeva ajal paistab seal päike kõige pikemalt. Nii on maikuus Nunavutis 512 tundi päikesevalgust, mis on pea poole rohkem kui maikuus Yumasse jõudev 336 tundi päikesevalgust.