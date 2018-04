Nordica hakkab tänasest lendama ka teise Kiievi lennujaama

Kiievi suuruselt teine rahvusvaheline lennujaam asub südalinnast vähem kui kümne kilomeetri kaugusel ning on väga mugava ja kiire ligipääsuga. Lisaks igapäevasele ühendusele Kiievi Borispoli lennujaamaga, toimuvad lennud Tallinnast Žulianõsse teisipäeviti, neljapäeviti ja pühapäeviti ning Žulianõst Tallinna esmaspäeviti, kolmapäeviti ning reedeti.

Uibo sõnul on Ukraina Eesti lennufirma jaoks oluline turg ning Euroopa Liit on Ukraina kõige suurem kaubanduspartner. Kõik märgid näitavad, et liiklus Eesti ja Ukraina vahel hoogustub lähiajal veelgi tänu kehtima hakanud viisavabadusele ning järjest tihenevatele ärikontaktidele kahe riigi vahel.