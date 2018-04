Maailmaränduri päevik: Google maps valetas mulle

Lõpuks ometi tundus, et tervis on jälle korras. Ei tea kas mõjusid hunnikute viisi sisse võetud vitamiinid ja mineraalid või oli tegu lihtsalt viirusega. Igatahes oli tervis parem ja hommikul alustasin teekonda Lõuna-Austraalia pealinna Adelaide poole.

Esimese päeva lõpuks jõudsin linna nimega Crystal Brook. Uurisin välja, et linnakese keskel on tasuta kämpimiskoht, nii et võtsin suuna sellele. Sinna jõudes tuli aga välja, et see oli mõeldud ainult karavanidele, telgiga ratturid polnud väga oodatud.