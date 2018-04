Eestimaa võlud: ülehomme avatakse Peipsimaa suvehooaeg

Peipsimaad on kõige mõnusam külastada just suvel. «Suitsukala, sibul, romantilised kontsertid järve kaldal, kruiis lõbusõidulaeva Dioraga ja soe järvevesi on just need märksõnad, mis iseloomustavad suvist Peipsit. Peipsimaa võtab Teid lahkesti vastu, kuid tulemata jätmisel hoiame meeleldi kõik selle hea endale,» sõnas Peipsimaa Turismi eestvedaja Kadi Ploom.