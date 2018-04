Tais suletakse mitmed tuntud rahvuspargid kuni järgmise talveni

Tais on rahvusparkide sulgemine saanud suisa iga-aastaseks traditsiooniks ning järgmise üheksa kuu jooksul on kindlatel perioodidel suletud riigi 147 rahvuspargist tervelt 66, kirjutas Lonely Planet.

Rahvusparkide sulgemist nõuab Tai valitsus ning see hakkab mõjutama ka riigi populaarsemaid piirkondi. Rahvuspargid suletakse vihmahooaja alguses, kuna sel ajal parkide külastamine võib ka turistide jaoks ohtlik olla. Samuti annab see rahvusparkide ökosüsteemidele aega üha suurenevatest külastajate massidest taastumiseks.

«Loomulik taastumine on Tai imelise looduse ja loodusvarade puutumatuse säilitamise võtmeks,» selgitas Tai turismiameti esindaja Yuthasak Supasorn.

Kõige rohkem on sulgemistest mõjutatud riigi lõunaosa, kus suletakse 28 rahvusparki. Põhjas suletakse 24, kirdeosas 25 ja ülejäänud riigi osades 20 rahvusparki. Mõnes neist suletakse ainult valitud pargi osad, nagu näiteks kosed. Samuti on kõigi sulgemisajad erinevad. Täielik ülevaade kõikide parkide suletud osadest ning sulgemisaegadest on leitav Tai Turismiameti lehelt.