Parim peidukoht, kuhu reisil olles tulistamise või terrorirünnaku eest varjuda

Parim koht kuhu peituda on midagi kuulikindlat, kaameratega ja paanikanupuga, mis kohe automaatselt politsei kutsub. The Sun kirjutas, et reisiekspert Lloyd Figginsi sõnul on selliseks paigaks juveelipood.

«Juveliirid on head kohad kuhu minna. Tasub meeles pidada, et neil on nii CCTV kaamerad, paanikanupud kui ka kuulikindlad klaasikatted,» selgitas Figgins.