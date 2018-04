Galerii: maailma suurim lennuk valmistub stardiks

Maailma suurim lennuk, tuntud ka nimega Stratolaunch, valmistub oma esimeseks lennuks, mis peaks toimuma lähikuudel. Kolossaalne õhusõiduk valmis Microsofti kaasasutaja Paul Alleni abiga ning on nii suur, et ainuüksi õhkutõusmiseks on tarvis kuut mootorit ja kaht kokpitti.

Stratolaunch on juba läbi teinud kaks takseerimisraja sõitu, saavutades kiirused 45 km/h ja 74 km/h. Järgnevad testsõidud, et näha, kas saavutatakse kiirus, mida on vaja õhkutõusuks: 222 km/h. Stratolaunchi ülesandeks saab olema Maa ülemisse atmosfäärikihti rakettide ja satelliitide transportimine.