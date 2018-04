Aafrika päevik: muidu euroopalikus LAVis saab naise eest endiselt lehmades maksta

Nimelt läks üksikemade jutt meestele ning nii muu seas ka sellele, kuidas LAVis maksavad endiselt mehed abielludes naise vanematele nii suure summa raha või lehmi kui naine väärt on. Kuidas nüüd minu euroopalikus LAVis selline asi toimub ja kuidas see täpselt välja näeb?

Minu segaduses näo peale hakkasid naised aga ainult naerma ning kiitsid heaks minu poolse kommentaari, et ma vist ikka ei ole siinse eluga nii hästi kursis, kui arvanud olen. Kohalik naine lohutas mind, et arvatavasti pole ma sellest kuulnud, sest tegemist on lihtsalt mustanahaliste kogukonnas levinud traditsiooniga. Üllatuslikult pidavat aga sellest iganenud kombest kinni pidama ka haritud ja jõukamad pered.

Illustreerivaid lehmi öömaja hoovi peal ei jalutanud, küll aga hobuseid. FOTO: Erakogu

Kui Gabonist pärit kahe lapse ema leidis, et tegemist on igati hea traditsiooniga, selgitades, kuidas ta maksab hetkel kõrget hinda oma tütre erikooli hariduse eest lootuses see tulevikus «tagasi teenida», siis LAVi üksikema nägi asja teises valguses. Tema arvates on naeruväärne, et juhul kui ta soovib kellegagi abielluda, istuvad nende mõlema onud maha ning hakkavad tema hinna üle kauplema.

Üksikema tõi mulle ka konkreetse näite - kui peigmehe onu ütleb, et naise hinda tuleb vähendada, sest tal on juba lapsed olemas, siis pruudi onu vaidleb omakorda vastu, kuidas see on hoopiski tõestus sellest, et ta on võimeline lapsi saama ning seetõttu peaks selle eest hoopis lisaraha saama. Niimoodi vaieldes jõutakse lõpuks hinna osas kokkuleppele ning enne pulmi tasub mees ette nähtud hinna. Tõsi küll, korterisse keegi lehmi toppima ei hakka, kuid maal elavad kohalikud pidid hea meelega raha asemel ka kõik toredad loomad vastu võtma.

Naise eest raha välja käimisest suuremaks probleemiks pidasid ettevõtlikud üksikemad aga hoopiski seda, et kohalikud mehed pidavat eelistama endiselt naisi, kes on nõus kodukana rolli täitma. Nii tõdesid mõlemad, et kohalike meeste osas on nad alla andnud ning panustavad nüüd LAVi kolinud välismaallaste peale.

Seda kõike kuuldes jäi mul üle vaid rõõmustada, et vähemalt kodumaal osatakse iseseisvaid naisi hinnata. Juhul kui mõni mees soovib mu vanematele aga paar lehma kinkida, siis selle koha pealt olen igati nõus ka LAVi traditsioonidest kinni pidama.