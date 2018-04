Šveits plaanib seadusemuudatust, mis lubaks purjuspäi kummipaadiga sõita

Šveitsi valitsus plaanib nüüd aga eemaldada alkoholi tarbimise keelu väikestel mootorita paatidel, kirjutas The Local.

Seni on kummipaadijuhtidele laienenud samad reeglid, mis laevakaptenitelegi, mis tähendab, et alkoholi suhtes kehtis nulltolerants.

Möödunud neljapäeval teatas Šveitsi transpordiminister, et seaduse ülevaatamine on igati õigustatud, kuna väikesed mootorita veesõidukid ei kujuta endast teistele paatidele erilist ohtu.

Uue seaduse kohaselt võivad alkoholi tarbida juhid, kelle paadid on kuni 2,5 meetri pikkused. Kummipaatide puhul võib paadi pikkuseks olla kuni neli meetrit. Samuti võivad alkoholi tarbida kanuu- ja kajakisõitjad ning surfarid.

Šveitsi parlament on seadusele andnud juba rohelise tule ning hetkel on seadus arutamisel. Kui seadus edukalt vastu võetakse, hakkab see kehtima alates 2020. aastast.