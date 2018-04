Video: politsei taserdas lennukis reisijat kõigi silme all

#AA2246 - from my POV pic.twitter.com/JvLugLLKCs

Lennukis olnud kaasreisija püüdis olukorra videolindile, kus on näha, et Garcia küsib mitu korda politseinikelt, miks teda arreteeritakse. Politseinikud ütlesid talle korduvalt, et ta ei võitleks vastu ning keegi vastas, et ta arreteeritakse, sest ta ahistas naist ning on rassist. Pärast pikemat kähmlust kolme politseinikuga võttis üks nendest lõpuks taseri välja ja andis Garciale elektrišoki.