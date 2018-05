Intervjuu piloodiga: kõik algas viiendalt korruselt kukkumisega

Ma ei tea, kas see on sellega seotud, aga kui olin nelja-aastane, siis hüppasin või kukkusin paneelmaja viiendalt korruselt alla. Olin üksi kodus ja suutsin kuidagi rõdule minna ja sealt siis alla hüpata. Üks asi, mida häguselt isegi mäletan, oli see, et naabermaja rõdul oli üks naine, kes suu lahti vaatas. Ma eeldan, et tema kutsus kiirabi.