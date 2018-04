Nordica selgitab: millal lubatakse reisijat lennuki kokpitti?

Hiljuti kirjutas The Sun, et lennuhuvilised, kartlikud lendajad või niisama uudishimulikud võivad lennusaatjalt paluda, et neile kokpitti näidatakse. «Kui on liiga kiire hetk, siis salongipersonal lihtsalt ütlebki seda, kuid küsimises pole midagi halba,» oli piloot Vicky McCarthy väljaandele öelnud.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on reisijad kokpitti teretulnud ka Nordicas. Uibo selgitas, et pardale saabumise ajal ongi kokpiti uks pea alati avatud, välja arvatud külmade ilmade ajal, kui piloodid võivad haigestuda. Piloodi haigestumine võib aga teatavasti lennufirmale kalliks maksma minna.

«Kui vähegi aega, siis lubame reisijal enne väljalendu kokpitti piiluda ja pilootidega ka paar sõna vahetada,» sõnas Uibo.

Uibo sõnul on Nordica selles osas avatud. «Arvame, et taoline suhtlus on tore mõlemale poolele. Samas peame jälgima, et see tegevus ei takistaks õigeaegset väljalendu,» lisas ta.