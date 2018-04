Häiriv video: reisilennukil tuli turbulentsi ajal aken eest

Kuna reisijate õnneks kukkus eest ainult akna sisemine paneel ning välimine aken jäi ette, siis õhurõhk lennukis ei muutunud ja ühtegi reisijat õhusurve aknast välja ei imenud. Sellegipoolest on reisija poolt filmitud videos näha, kuidas akna all istunud reisija on ilmselgelt šokis, mistõttu püüab lennusaatja teda rahustada.