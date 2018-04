12-aastane poiss varastas vanemate krediitkaardi ning läks Balile reisile

Ühel hommikul pakkis Drew oma koolikoti täis neljaks päevaks vajaminevaid esemeid ning valetas vanematele, et läheb kooli. Selle asemel läks ta rongiga Sydney lennujaama, registreerus lennule check-ini putkas, kus mõne töötajaga kokku puutuma ei peagi ning läks lennukile. Sellel teekonnal ei küsinud mitte keegi 12-aastase käest, kuhu ta üksi läheb või kas tal on vanematelt luba.

Juba Balil olles broneeris Drew endale toa luksuslikus All Seasons hotellis ning valetas hotelliadministraatorile, et ootab oma õde, kes peaks peagi Balile jõudma.

Kui Drew õhtul koolist koju ei jõudnud, andis poisi ema Emma politseile poja kadumisest teada. Peagi said vanemad aru, et poeg oli hoopis Balile sõitnud ning nii otsustas Emma lennukiga Drewle järele sõita. Kõige šokeerivam on Emma jaoks see, et 12- aastasel noorukil oli võimalik nii kaugele minna ilma, et keegi tema teekonda takistaks.