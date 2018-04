Tuntud kondiiter vahistati, kuna lennujaamas tulid narkokoerad tema magusat pagasit nuuskima

83-aastane Mary Berry on armastatud briti kondiiter, kes jagas hiljutises telesaates «The Graham Norton Show» oma kõige põnevamat kogemust tema tööga seoses, vahendas Travel+Leisure.

Berry kirjeldas, et mõned aastad tagasi oli ta lennukisse kaasa võtnud jahu, mis oli pakitud läbipaistvasse kilekotti, et see pagasis laiali ei läheks. Politseinikud pidasid seda aga kokaiiniks.