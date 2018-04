Kogenud rändureid üllatab Indoneesia mitmekesisus

Hendrik: Kõik need samad kohad, mida juba mainisin, Jaava, Bali, Uus-Guinea, kuid ka Sumatra, Sulawesi ja Maluku .

Mis on olnud kultuuriliselt Indoneesia puhul kõige üllatavam?

Berit: Ma oma raamatus nimetasin seda topeltmoraali meistriklassiks ehk väga raske oli aru saada, mis on lubatud ja mis keelatud. Näiteks oli keelatud Lady Gaga kontsert, mis oli liiga amoraalne, samas kui indoneeslaste enda süldimuusika dangdut presenteeris pidevalt nappides riietes naisi.

Abielueelised suhted olid nii taunitud, et valentinipäeval käis politsei hotellidest paarikesi otsimas, aga abielumeestel polnud mingi probleem tüdruksõpru omada. Naised võisid kanda jilbabe, mis nende vaoshoitust rõhutas ja samal ajal heavy metal bändis mängida.

Hendrik: Mosaiiksus ja mitmekesisus. Erinevad rahvad, erinevad traditsioonid. Neid ühendab vaid see, et nad on vormiliselt ühtse poliitilise võimu all.

Mis on Indoneesia looduse ja kultuuri juures see, mis jääb tavaturistil nägemata ja kogemata?

Berit: Aja jooksul kokkupuuted inimestega muutuvad. Ma arvan, et on suur vahe, kas sind võetakse kui turisti, kes tuleb ja läheb või sind nähakse osana kogukonnast. Viimasel juhul hakatakse sinult eeldama teatud kohanemist, reeglitele allumist.

Näiteks ei pruugi sinu külale meeldida, et sul on hilisõhtul külalised või et milliseid riideid sa kannad. Võimalik, et keegi ei ütlegi seda, aga pead õppima märke lugema. Kui sul on kodus vargad käinud, su maja ümber vedelevad surnud rotid ja lapsed viskavad prahti sinu õuele, siis oled tõenäoliselt naabrite pahameele välja teeninud. Jaavalased on nii viisakad, et ega nad kunagi midagi ütlema ei tule. Selliste kummaliste märguannete lugemiseks kulus mul kuid, kui mitte aastat.

Hendrik: Reaalne kokkupuude tegelikkusega. Selleks, et saada paremat kontakti, on vaja tunda sügavamat huvi, süveneda inimestesse ja paika, kus oled

Mida oleks meil eestlastel indoneeslastelt õppida?

Berit: 17 000 saare ja 261 miljoni inimese kooshoidmine ja nendes ühtekuuluvustunde tekitamine nõuab omaette meisterlikkust. Seda enam, et käsi- ja jalgupidi elavad koos kristlased, moslemid, hinduistud, budistid jne. Aga indoneeslastel on riiklikuks motoks «ühtsus mitmekesisuses». Mõistagi ei kulge see neilgi probleemideta, aga ma arvan, et koos elamise ja koostöö tegemise oskust tasub neilt õppida küll.