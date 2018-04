Svaasimaa kuningas muutis oma riigi nime, et seda Šveitsiga segi ei aetaks

Svaasimaa kuningas Mswati III tuli kolmapäeval välja üllatava avaldusega, et riigi nimeks on nüüd Svaasimaa (Swaziland) asemel eSwatini Kuningriik, vahendas news.com.au.

Mswati III saab omavoliliselt riiginime muuta, kuna ta on üks viimaseid absoluutseid monarhe maailmas, kellel on täielik kontroll oma riigi üle.

Svaasimaa kuningas pole ainus maailmas, kes riigi nimega rahulolematu on olnud. 2016. aastal tutvustas näiteks Tšehhi Vabariik maailmale uut nime- Czechia.

Svaasimaa on merepiirita riik Aafrikas, kus elab sarnaselt Eestiga vaid 1,3 miljonit inimest.

Nimel «eSwatini» on sama tähendus, mis Svaasimaalgi. See tähendab «svaaside maad,» aga lihtsalt kohalikus keeles.

Kuningas teatas, et Svaasimaa hakkab nüüd kasutama oma originaalnime.

Ta lisas, et vana nimi tekitas pidevalt segadust, kuna välismaale minnes peeti tihti svaase riigi nime tõttu Šveitsist pärit inimesteks.

Kuninga sammu on kritiseerinud paljud, kelle arvates peaks ta tegelema olulisemate teemadega. Näiteks on Svaasimaa suurima HIV levikuga riik terves maailmas ning samuti on seal lühike oodatav eluiga, millele kuningas võiks rohkem tähelepanu pöörata.