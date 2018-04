«Reisikaja»: naabrid tulid kutsumata meie koju vaime välja ajama

Sedavõrd mitmekesises riigis on tema sõnul emotsioonid pidevalt «suurest eufooriast suure ahastuseni.» Siiani on Beriti jaoks hämmastav, et ühte kultuuriruumi mahub ühekorraga nii äärmine konservatiivus kui ka ülim vabameelsus. Näiteks vahistatab politsei valentinipäeval abielus mitteolevaid paare, kuid samal ajal usuvad Indoneesia moslemid, et kui ühel kindlal mäel rituaalselt juhupartneritega seksimas käia, saab rikkaks. Kusjuures «rikkaks saamas» käivadki nii naised kui mehed.