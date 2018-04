Nukkude linn ja täpiline järv: 8 kõige kummalisemat reisisihtkohta

Nukkude küla Jaapanis

Nagoro küla Jaapanis FOTO: Thomas Peter / Reuters/Scanpix

Mis võiks ühe mahajäetud küla veelgi kõhedamaks muuta kui tühjad majad ja tänavad seda juba niigi on? Selle elanike asendamine elusuuruses nukkudega. Jaapanis Shikokus asuv Nagoro külas just nii tehtigi ning nüüd «kaunistavad» tühja küla põllutöid tegevad, tee ääres seisvad ning isegi tühjades klassiruumides istuvad inimese suurused nukud.

Namiibia kummituslinn

Namiibia kummituslinn FOTO: imago stock&people / imago/McPHOTO/Scanpix

Kolmanskopi nimeline linn Namiibia kõrbes oli kunagi Euroopa teemantikaevurite sagedane peatuskoht. Tänaseks on linnast alles vaid hüljatud hooned, mille kõrbeliiv on osaliselt juba enda alla neelanud. Linnas käivad vaid turistid, kelle jaoks on ehitatud ka väike muuseum Kolmanskopi ajaloo kohta.

Veealune muuseum Mehhikos

Cancuni veealune muuseum FOTO: HO / REUTERS/Scanpix

Kariibi mere põhjas Cancuni linna lähistel on vee alla uputatud 500 elusuuruses skulptuuri. Külastajad on oodatud vee-alust skulptuuride muuseumit külastama kas läbipaistva paadiga või ise vee alla sukeldudes.

Maa-alune lõbustuspark Rumeenias

A post shared by Cristina Railean (@cristina_railean) on Apr 19, 2018 at 9:39am PDT

Rumeenias asub 122 meetri sügavuses vanas soolakaevanduses lõbustuspark, kust leiab veel ka amfiteatri, bowlingu, ping-pongi lauad ja minigolfi väljaku. 2000 aasta vanune kaevanduse oli Teise maailmasõja aegu kasutusel pommivarjendina ning hiljem juustuhoidlana. See muudeti omapäraseks turistiatraktsiooniks 1990-ndatel.

Kanada «täpiline» Khiluki järv

A post shared by «WhаtНоw&Why» (@whathowanwhy) on Feb 6, 2018 at 1:21pm PST

See täpiline järv tekib ainult suviti, kui vee aurustumise tulemusena jääb järvest järele 300 väikese veekogu kobarat, mis tekitab illlusiooni, justkui oleks tegemist täpilise järvega. Khiluki järves on kõrge mineraalainete sisaldus, mistõttu on seda pikka aega peetud ka pühaks ja ravivaks paigaks. Järvevett on kasutatud aastasadu nii valude kui ka lahinguhaavade raviks.

Klaaskinga kirik Taiwanis

A post shared by 🌴🐚Abril🐚🌴 (@golden_mermaid) on Mar 19, 2018 at 1:24am PDT

Kui hiiglaslik Tuhkatriinu otsiks oma kristallkingakest, leiaks ta selle just Tawianist Chiaya maakonnast. Seal asub 17-meetri kõrgune sinisest klaasist kontsaking, mis ehitati 2016. aastal kirikuks. Hiiglaslik kontsaking on eriti populaarne abiellujate seas ning see on ka registreeritud Guinnessi rekordite raamatusse kui maailma suurim kontsakingakujuline ehitis.

Kondikirik Tšehhis

Sedleci kirik Tšehhis FOTO: unknown / akg-images / Paul Koudounaris/Scapix

Kui üle 40 000 luukere jäänusega samas ruumis viibimine sul kõhu alt õõnsaks ei võta, siis tasub Tšehhis külastada Sedlec kirikut, mille sisekujunduses on kasutatud kümneid tuhandeid inimluid. Seal on nii kondilühtreid kui ka kolpadest valmistatud sisekujunduselemente ning kasutust on leidnud kõik inimkehas olevad luud.

Kasside saar Jaapanis

Aoshima FOTO: Thomas Peter / Reuters/Scanpix