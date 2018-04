Indias asuv lennujaam töötab täielikult päikeseenergial

Cochini rahvusvahelise lennujaama juurde on ehitatud tuhanded päikesepaneelid, mis katavad 30 jalgpalliväljaku suuruse ala. Päikesepaneelid on ka lennujaamahoone katusel.

Päikesepaneelidega toodetav elektrienergia on piisav rohkem kui 10 000 tavapärase majapidamise elektriga varustamiseks ning tegelikult on see ka rohkem kui lennujaamal vaja läheb.