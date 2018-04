Eesti parimad matkarajad lastega peredele

Eesti on suurepärane sihtkoht selleks, et võsukestele matkade mõnusid tutvustada. Metsik loodus on turvaline – puuduvad maavärinad, lumelaviinid, lõgismaod ja vulkaanid. Hästi märgistatud matkarajad juhatavad kätte põnevamad paigad, moodustavad metsas paraja pikkusega ringi ja toovad kenasti algusse tagasi. Pole planeerimisvaeva ega eksimise riski, puhas avastamise rõõm.

Kui matkatee on pikk, väsib väike matkaja muidugi ära. Mõnus matk ei pea toimuma võimete piiril, mõistlik on valida rada, mil pikkust paari kilomeetri kanti. Eesti on märgistatud matkateedega tihedalt täis tikitud – igast linnast on võimalik poole tunniga jõuda mõne matkaraja algusse.

Enamikele Eesti matkaradadele saab autoga mugavalt ligi ja raja alguses on parkla ning käimla. Metsa minnes tasub aga jook ja eine ise kaasa pakkida, sest iga põõsa alt Eestis kohvikut ei leia. Ka tuleks kaasa võtta kilekott prügi jaoks ning lõket teha vaid selleks ettenähtud kohas.

Põhja-Eestis

Keila-Joa park FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinnast startides tasub sihikule võtta Keila-Joa pargi loodusrada. Kohalikud armastavad seda kohta – park näeb oma jugade, mõisatreppide ja rippsildadega välja nagu muinasjutt.

Pruutpaarid käivad siin pildistas ja pulmalukke kinnitamas. Keila-Joal on ilus igal aastaajal – talvel ehitab pakane purikatest lühtreid ja suvel pakub vaatemängu vaba, vahutav vesi. Keila juga pole ohtlik – kõige toredam on lastega seda päris ligidalt uurida.

Lääne-Eestis

Riisa õpperada FOTO: PRIIT PULLERITS/PM/SCANPIX BALTICS

Läänemaal tasub sõita Soomaa Rahvusparki. Riisa õpperada on avarate rabavaadete poolest ainulaadne maailmas. Jalgtee on nii lai, et seda mööda saab matkata kasvõi lapsevankri või ratastooliga. Vaatetornist on Eesti looduse panoraam on kui peo peal!

Lõuna-Eestis

Taevaskoda FOTO: PRIIT PULLERITS/PM/SCANPIX BALTICS

Lõuna-Eestis loodust peavad kohalikud ise kõige ilusamaks- siin asuvad metsikud jõesängid, liivakivipaljandid ja maalilised järvekesed. Taevaskoja matkarada on piirkonna pärl.

Siin näeb kõike iseloomulikku, tihedasti koos. Ahja jõe ürgoru kohal kõrguvad kuldkollased kaldad, üleval klammerduvad seinte külge kõverikud männijuurikad ja veepiiril on peidus koopad. Lapsed käivad siin ringi, suud vaimustusest lahti.

Saartel

Orjaku matkarada FOTO: PRIIT PULLERITS/PM/SCANPIX BALTICS

Suure ja tuntud Saaremaa kõrval asuv Hiiumaa on nagu hästi hoitud saladus – veelgi vingemate loodusradadega. Orjaku õpperada kulgeb kauni Käina lahe kaldaroostikke, piki laudteid ja tutvustab linde.