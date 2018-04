Briti turistid petsid kavala valega Hispaania reisiettevõtetelt välja 60 miljonit eurot

Pärast pettustele jälile saamist kavatseb Briti valitsus kasutusele võtta meetmed, et petuskeemi võimaldav seaduseauk sulgeda, vahendas Travel+Leisure.

Et tegemist on petuskeemiga, näitab ka kompensatsioonitaotluste plahvatuslik kasv. Viimase viie aasta jooksul on kompensatsiooni saamiseks esitatud taotluste arv kasvanud 500 protsenti. Briti Reisiagentuuride andmetel esitati 2013. aastal näiteks 5000 taotlust, kuid 2016. aastal juba 35 000.