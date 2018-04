Paul Pinna tõeline sajandi alguse kerjusreis läbi Müncheni ja Brüsseli

1900 FOTO: Wikimedia Commons

See traditsioon sai alguse 1634. aastal. Hiljem hakati neid esitatama aastatel, mis lõppesid nulliga, välja arvatud 1934. aastal, mil oli 300. aastapäev, ja 1984. aastal, mil oli 350. aastapäev. Viimased mängud peeti 2010. aastal. Need kestsid mai keskpaigast oktoobri alguseni. See hõlmas üle 2000 osaleja, laulja, instrumentalisti ja tehniku, kõik ikka vaid küla elanikud.

See «tänuteenistus» oli hea sissetulekuallikas – etendust külastas küllaltki jõukas rahvas ja piletid olid kaugelt ammu enne välja müüdud. Nii juhtuski, et kui Jungholz ja Pinna kohale saabusid, selgus, et neil polegi võimalust etendust vaatama pääseda. Nad ei lasknud end sellest üldsegi heidutada, vaid pöördusid Pontius Pilatuse poole, kes oli ühtlasi näitejuht. Eestlased esinesid ajakirjanikena «von da oben aus Norden» (sealt ülevalt – põhjast) ja neile antigi kaks head kohta üsna esimestesse ridadesse.

Pärast etendust õnnelikult Oberammergauga hüvasti jätnud, sõitsid Jungholz ja Pinna Müncheni, kus mehi võlus kuulus Hofbräu tume õlu, nii et nende pead Berliini rongis veel tugevasti «mustade ja rusuvate» mõtete all kannatasid. Berliini jõudes selgus, et kummagi rännumehe rahad kokku olid kuivanud. Nii kirjutaski Pinna koju naisele, et see Brüsselisse kiiresti mõne summakese saadaks. Reisirahadega polnud muret, sest meestel oli ringreisipilet, mis võimaldas sõita iga riigi raudteel 3. klassis.

Brüsseli maailmanäitusel

Nad jõudsid Brüsselisse, kus said suurte raskustega möbleeritud toa, sest maailmanäitusele oli tulnud inimesi igast ilmakaarest. Esimene käik postkontorisse aga valmistas suure pettumuse – selgus, et Brüsselisse polnudki võimalik raha saata posti teel, vaid ainult panga kaudu postkontorisse. Tuli saata naisele uus kiri ja oodata. See oleks ju tore olnud, kui neil vaid mõni frank taskus poleks alles olnud.

Vaade suurele basseinile ja peasissekäigule Brüsseli 1910. a maailmanäituse ajal, fotopostkaart FOTO: Fotis

Maailmanäitusele pääsesid nad hõlpsasti, sest neil olid ette näidata ajakirjanikukaardid. Pinna kirjutas: «Maailmanäitus oli nagu näitus kunagi, palju sai käia, liigagi palju, palju oli ka vaadata, aga kui kaua sa ilma rahata ikka vaatad…» Rohkem Pinna näitusest ei kirjutanudki, ilmselt see temas vaimustust ei äratanud. 1910. aasta Brüsseli näitusel osales 26 riiki, seal oli välja pandud palju kaasaegset kunsti, nagu Monet, Renoir, Rodin. Belgia demonstreeris oma uut insenerimõistuse saavutust – vedurit, ja avas Hotell Astoria. 14.-15. august puhkes Briti ja Prantsuse paviljonides tulekahju, millele küll kiiresti piir pandi. Jungholzi ja Pinna sealviibimise ajal oli see veel olemata.

Tulekahju maailmanäitusel FOTO: Rights Managed/Mary Evans / Grenville Collins P

Nemad lugesid juhuslikult ühelt paviljonilt reklaamkirja «Brasiilia tee». Astusid sisse ja nägid oma üllatuseks, et kõik joovad teed ja söövad kuivikuid ja pealegi veel tasuta. Muidugi pidid nad maitsma nii teed kui kuivikuid. See paviljon jäi neile paljudeks päevadeks üheks lemmikkohaks.