Aafrika päevik: kohalike soovitusel käisin kirikust sõpru otsimas

Kui usuleiges Eestis ma religiooniga just tihti kokku ei puutunud, siis LAVis on sellest võimatu mööda vaadata. Johannesburgis ringi sõites võib pea iga nurga pealt leida Jeesust ülistavaid silte, raadiost kõlavad kristlikud laulud, jooksurajale on lisatud väljavõtteid piiblist ning kohalike pastorite reklaamtahvlid teevad silmad ette ka Eesti poliitikute valimisreklaamidele.

Poe teisel korrusel peetakse ka jumalateenistusi. FOTO: Heelia Sillamaa

Lisaks sellele ei piirduta palvetamisega vaid kirikus - Naatsareti Baptistliku kiriku liikmed ehk Shembe kummardajad viivad oma teenistusi läbi nii kohalikes parkides, sõidutee ääres, kuid vajadusel ka kellegi tagahoovis, tekitades sellega naabrites omajagu pahameelt. Valgeid rüüsid kandev ususekt on oma huvitava ajalooga justkui omaette vaatamisväärsus.

Shembe preester palvetamas. FOTO: Akmal Rajput/AP

Kohalike lihtsustatud jutu järgi sai Naatsareti Baptistliku kiriku liikumine alguse sellest, et mustanahalisele Isaiah Shembele ei meeldinud valge Jeesus. Nii otsustas ta 1910. aastal ise Jeesuseks hakata, andes kõigile teada, et jumal on ta siia ilma teisi valgustama saatnud.

Aafriklastel ei olnud mustanahalise Jeesuse vastu muidugi midagi ning nii on Shembel tänaseks pea neli miljonit järgijat. Üldiselt on tema kummardajateks aga vaesem elanikkond ning haritumad teevad vaid nalja selle üle, kuidas Shembe oli nii laisk, et võttis lihtsalt piibli ja asendas seal Jeesuse nime enda omaga.

Kuigi võiks eeldada, et siin elades pean ma tihti võitlema oma usku peale suruvate kohalikega, see tegelikult nii ei ole. Keegi mind veel jõuga kirikusse tirinud ei ole ning ka klaasikesest veinist pole ükski minuga suhelnud usklik ära öelnud. Seetõttu ei pidanud ma üldse imelikuks ka kohaliku naise siirast soovitust minna endavanuseid sõpru otsima kirikust - olen nagunii võtnud enda eesmärgiks olla võimalikult eeskujulik immigrant, miks mitte siis kohalike paremaks mõistmiseks ka jumalateenistusel ära käia.

Nii jalutasin suurt eeltööd tegemata eelmisel pühapäeval kodu kõrval asuva mormoonide kiriku aiast sisse ning jäin vaatamata väraval tervitavale sõbralikule sildile «visitors welcome» kohmetult edasisi juhiseid ootama.

Kuna minu senine kirikus käimine on piirdunud vaid jõuluõhtul Hiiumaa luterliku kiriku jumalateenistusest osa võtmisega, polnud mul õrna aimugi, kuidas ma käituma peaksin. Peas keerles vaid küsimus, mida teha siis, kui mustanahalised korrapealt püsti kargavad ning kõik koos laulma ja tantsima kukuvad nagu ma Ameerika filmidest näinud olen.

Aia äärne silt kutsub sõbralikult kõiki kirikusse. FOTO: Heelia Sillamaa

Õnneks juhatasid aga kiriku ees ootavad viisakad noormehed mind rahulikult saali ning selgitasid, kuidas sattusin just õigel päeval nende juurde, sest klassikalise jumalateenistuse asemel näidati sel korral suurel ekraanil ülekannet Ameerikas vaid kaks korda aastas aset leidvast suurest koosolekust, kus astuvad üles kõige tähtsamad mormoonid.