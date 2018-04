Maailmaränduri päevik: 10 000 kilomeetrit läbitud ja tervis rikkis

Vara alustamise boonused. Päiksetõus teel olles. FOTO: Risto Prii

Polnud endiselt kõige parem olla ja kartsin, et ei jaksa jälle kuumaga vändata. Õnneks läks see teekond päris kergelt, kui välja arvata, et esirehvis oli auk.

Sõnusin vist ära, kui teatasin Cedunas suure suuga, et mul pole 7000 kilomeetrit rehvimuresid olnud. Kuna rehv tundus aeglaselt tühjaks minevat ja Kimbasse oli kõigest 15 kilomeetrit, proovisin lihtsalt täis pumbata, et mitte teepeal seda vahetama hakata. See ka õnnestus ja jõudsin ilusti Kimbasse, kus ma siis lõpuks rehvi ka ära vahetasin.

Otsustasin päeva kaks Kimbas veeta, kuni tervis taastub ja parem olla on. Eriti kergeks tegi selle otsuse, et Kimbas oli tasuta karavanipark, koos pesemisvõimaluse ja vetsudega. Seal ma kohtusin Wendy ja Lindaga, kes olid Kimba karavanipargi veteranasukad ja seal juba kuskil nädala veetnud.

Kimba karavanipargi melu FOTO: Risto Prii

Esimese asjana jootsid nad mulle kohe igast elektrolüüte sisse ja olemine läks natuke paremaks küll. Rääkisime juttu ja puhkasime niisama. Järgmisel päeval võttis tuul orkaani mõõtmeid. 45 kilomeetrit tunnis oli piisav, et liiva ja tolmu kõik kohad täis oleks. Otsustasin, et sellise maailmalõpu ilmaga ma siiski Port Augusta poole ei stardi ja ootan veel kohapeal ühe päeva.

Hommikuks oli tuul vaibunud ja tervis ka parem, nii et oli aeg jälle teele asuda. Kuna tuul oli tagant ja ma olin oma graafikust juba tiba maha jäänud, siis proovisin päevaga 160km Port Augustasse kohale sõita. See mul ka õnnestus ja parkisin ennast ilusti sinna karavaniparki.

Port Augusta karavanipargis. Tuul oli kõva ja ajas mu telgi rivist välja. Kahjuks mul polnud autot mida tuule ette parkida. FOTO: Risto Prii

Lõpuks olin jõudnud suuremasse linna. 15 000 elanikuga Port Augustas oli isegi rattapood olemas. Samuti tuli välja, et seal resideerub ka Eesti neiu nimega Mari. Õhtul saime kokku ja rääkisime niisama juttu. Mari on siin juba teist aastat ja töötab hetkel tomatifarmis. Tore oli jälle eestlasi näha ja eesti keeles suhelda.

Hommikul läksin rattapoodi ja üllatus üllatus, see oli suletud. Mis ma ikka lootsin, ilmselgelt ei saa ma kunagi oma ratast korda. Ukse taga oli ka üks paarike, kes olevat seal käinud viimased nädal aega ja alati suletud poe eest leidnud. Eks peab siis Adelaide välja vedama, kõigest 300 kilomeetrit. Parki tagasi jõudes hakkas mul aga halb ja tundus, et tõusmas oli ka palavik.

Port Augusta mägede taustal. FOTO: Risto Prii

Teist korda juba sel nädalal terviseprobleemid. Ei jäänud muud üle kui Port Augustasse pikemaks jääda ja loota, et kiiresti terveks saan. Käisin apteegis, ostsin portsu rohtusid ja vitamiine ning elektrolüüte, kartsin et olen suure sõitmisega endale liiga teinud ja mingid mineraalid on otsa saanud.

Kokkuvõttes veetsin järgnevad neli päeva põhimõtteliselt terve aeg telgis, enamus aega magades. Kuna Mari andis teada, et ta majaomaniku tuttav on rattamehaanik, siis niipalju suutsin ennast kokku võtta, et sealt läbi käia. Sain oma kodarad vahetatud ja ka diagnoosi, et laagrid on otsakorral. Kahjuks neid seal vahetada polnud võimalik, aga ei pidavad hullu olema ja arvas, et vean ilusti Melbourne või Sydneysse välja.

Täna siit seda blogi kirjutades tunnen ennast natuke paremini ja loodetavasti saan ka homme jälle teele asuda. Arvestades, et mu viisa lõppeb 14. mail ja plaan on enne seda Sydneysse jõuda, siis aeg surub üha rohkem tagant.