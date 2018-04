5 sihtkohta, mida on kõige mõnusam avastada jalgrattaga

Majutusportaal Booking.com analüüsis sadade tuhandete kasutajate kirjutatud arvustusi, et leida viis enim mainitud reisisihtkohta, mida soovitatatakse avastada just rattasadulas.

Hollandi pealinn on kuulus selle poolest, et rattaid on seal kaks korda rohkem kui elanikke. Rattasõit on Amsterdamis osaks kohalikust eluviisist – kuhu iganes sa ka kahel rattal ei kulgeks, sa pole kunagi üksi.