Mida tähistab sinu lennu number?

Kuna aga mitu lennufirmat ei tohi omada sama koodi, on mõned lühendid lennufirma pärisnimest vägagi erinevad. Nii on Southwest Airlinesi koodiks WN ja Finnairil AY. Southwest Airlines ei saanud koodi SW, kuna seda kasutab juba Air Namibia, mille varasemaks nimetuseks oli South West Air Transport. Finnairi lühend tuleb aga lennufirma varasemast nimetusest Aero O/Y.

Kui tähed paljastavad juba tegelikult niigi ilmselge informatsiooni, siis numbritega on lugu hoopis põnevam. Esimene number tähistab lennu tähtsust ning mida väiksem number, seda olulisema liiniga on tegemist. Suured pikamaalennud on tavaliselt alati olulisemad, seega näiteks Pariisi ja New Yorgi või Londoni ja Sydney vahelised lennud algavad alati numbrikoodiga 1.