Iraani külalislahkus pani eestlastest matkajad piinlikku olukorda

Külapoe kõrval on autoremonditöökoda, mis lähemal vaatlusel osutub ka bensiinijaamaks. Kuna gaasi on palju kulunud, otsustame matkaseltskonnaga priimusele bensiini osta. «Palju maksab?» küsin oma napis pärsia keeles. «See ei maksa küll mitte midagi,» ütleb töömees laialt naeratades, täidetud pudelit tagasi ulatades. «Ei, palun, võtke ikka,» katsun uuesti. «Muidugi mitte, üks liiter, mis kogus see kah on,» jääb töömees enesele kindlaks.

Ma ei ole esimest korda Iraanis ning olen ka taarofist lugenud, aga me ei suuda kolmandat korda pakkuda. Kui ta peab seda siiralt tühiseks koguseks, võiks jätkuv raha pakkumine solvav olla. Me ei saa üle omaenda kultuurist, kus see oleks solvav. Täname südamest ja sõidame edasi. Kõik kontaktid kohalikega on ülimeeldivad. Me ei saa kunagi teada, kui palju vigu me teeme.

Nähtus, millega me kokku puutusime, oli taarof, iraani viisakuse avaldumisvorm. See on eraldi keel, mis väljendab austust. Iraani kultuuris võib otse ja objektiivselt väljendumine olla ebaviisakas, head sõnad on olulised ning tihti on lahkus tõest tähtsam.

Seepärast kutsutakse külla, kui seda ei mõelda tõsiselt, antakse lubadusi, mille täitmist keegi ei oota, hoitakse asjatut lootust ning öeldakse, mida on meeldiv kuulda. Kaupmees võib keelduda hinna ütlemisest, väites, et asi on väärtusetu. Taarof kohustab klienti raha pakkumist jätkama, enamasti kolm korda, enne kui kaupmees ütleb hinna ja tõeline kauplemine saab alata. Igapäevaste ostude puhul siiski hinna üle ei kaubelda.

Taarof on ka külalislahkuse reeglites: vastuvõtja peab pakkuma kõike, mida külaline vähegi tahta võiks, ja külaline peab keelduma. Nii jälle umbes kolm korda, enne kui vastuvõtja ja külaline saavad välja selgitada, kas pakkumine ja keeldumine olid päriselt, või olid need vaid viisakus. See võib tähendada seda, et pakutavast teest tuleb kolm korda ära öelda, kuid lõpuks joovad kõik koos teed, mida ongi algusest peale kavatsetud.

Külalislahkus on vana pärsia kultuuripärand. Külaline on kingitus, teda armastatakse ja hellitatakse. Külalise pärast poetakse nahast välja, jagades isegi seda, mida endalgi piisavalt pole, ja kulutades rohkem, kui tohiks.

Iraanis mitmeid kordi reisides olen taarofiga kokku puutunud lugematutel kordadel, kuid üks seik 2012. aastast on eriti eredalt meelde jäänud.

Sel ajal oli ametlik välismaalastesse suhtumine riigis üsna kahtlustav. Seadus käskis kõikidel, kes välismaalasi oma koju ööbima kutsuvad, sellest politseile teatada.

Olime reisiseltskonnaga jõudnud telkida Persepolises ning järgmisel ööl jõe ääres akaatsiate vahel. Nüüd oli meid kutsutud kartulipõllu veerele piknikule, kellegi koju teed jooma, igale daamile roos kingitud – poisike tõi oma aiast. Tundsime end koduselt.