5 Unesco pärandit, mida ei saa vaadata ega katsuda, vaid mida peab kogema

Taani loodab saada Unesco pärandi staatust nähtusele nimega hygge, vahendas Telegraph. Hygge tähendab taanlaste jaoks mõnusat sooja hubasust, hetki koos lähedastega villasokkides ja sooja tee ning praksuva tule ääres, mis taanlaste jaoks on niivõrd oluline, et see on saanud suisa eraldi nimetuse.

See pole aga esimene Unesco pärandi nimistus olev kultuurinähtus, mida on võimalik vaid kogeda.

Õlu, Belgia

Belgia õlu FOTO: Philip Lange/PantherMedia / Scanpix

Kurikuulsat kääritatud humalajooki saab juua küll igas maailma nurgas, kuid Belgia õlu on sedavõrd eriline, et väärib eraldi tähelepanu.

«Õlu tegemine ja väärtustamine on paljude Belgia kogukondade jaoks elavaks pärandiks,» seisab Unesco kirjelduses. Õlu mängivat belglaste olulist rolli nii belglaste igapäevaelus kui ka oluliliste elusündmuste tähistamisel. Samuti toodetakse Belgias üle 1500 eri õlletüübi kasutades eri kääritamismeetodeid.

Kuidas seda kogeda: mine ükskõik millisesse Brugge baari või pruulikotta.

Fado, Portugal

Fado muusikud FOTO: ursa lexander flueler/PantherMedia / Scanpix

Portugali folkmuusika fado pärineb 1820. aastatest, kuid väidetavalt on selle muusikaliigi juured veelgi kaugemas minevikus. Enamasti kuulub fado muusika juurde akustiline kitarr, aga tihtipeale ka viola baixo ehk nelja keelega akustiline basskitarr. Unesco kirjelduse kohaselt on fado žanr, mis ühendab endas muusika ja luule ning mida praktiseeritakse Lissabonis laialdaselt. See esindab Portugali multikultuurset segu afro-brasiilia lauludest ja tantsudest, Portugali traditsioonilisest muusikast ning kosmopoliitsetest 19. sajandi muusikamustritest.

Kuidas seda kogeda: üks populaarsemaid paiku fado kuulamiseks on Lissabonis Alfama linnaosas asuv fado klubi Casa de Linhares.

Tango, Argentiina ja Uruguay

Tango FOTO: Mihai Blanaru/PantherMedia / Scanpix

Tempokas ja kirglik ladina tants on Argentiina ja Uruguay kultuurielu lahutamatu osa. «Tango muusika, tants ja luule nii kehastab kui ka julgustab kultuurilist dialoogi ja mitmekesisust,» seisab Unesco kirjelduses. Tangot tantsitakse küll peamiselt Buenos Airese ja Montevideo tantsusaalides, kuid tango vaim on kandunud üle terve maailma laiali, kus see kohaneb uute keskkondadega omapärasteks vormideks.

Kuidas seda kogeda: Buenos Aireses asuv La Catedral pakub nii tango etendusi kui ka tunde välismaalastele.

Basel karneval, Šveits

FOTO: Olaf Schulz/PantherMedia / Scanpix

Šveitsis toimub iga aasta omapärane protestifestival, kuhu kogunevad suurejoonelistes kostüümides eri vanuses, päritolu ja poliitiliste vaadetega inimesed riigis olevate apsude ja vigade üle protestima. «Karneval on kui hiiglaslik satiiriajakiri, kus kasutatakse kõiki visuaalseid või retoorilisi vahendeid, et naeruvääristada prohmakaid ja apse,» kirjeldab Unesco. Tegemist on kolm päeva kestva festivaliga, mis leiab aset kas veebruari lõpus või märtsi alguses, sõltuvalt lihavõtete kuupäevast.

Kuidas seda kogeda: Järgmine festival toimub järgmisel aastal 11. märtsil. Rohkem infot festivali kohta leiab siit.

Las Fallas, Hispaania

Las Fallas festival FOTO: Alberto Saiz/AP/Scanpix

Las Fallas on Hispaanias Valencia linnas toimuv iga-aastane tulefestival. Selleks päevaks pannakse kokku mitmeid tõelist meisterlikkust nõudvad paberskulptuurid, mis siis põlema süüdatakse. Lisaks suurele skulptuuripõletamisele süüdatakse suurel hulgal püssirohtu ning lastakse rakette.