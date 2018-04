Uus kummaline seadus: kui tahad Jaapanist lahkuda, pead maksma

Lahkumistasu seadus jõustub 2019. aasta 7. jaanuaril ning see hakkab mõjutama kõiki Jaapanist lahkuvaid inimesi, nii välisturiste kui ka jaapanlasi, vahendas Lonely Planet.

Lahkumistasu on hakatud nimetama «sayonara maksuks,» kuna sayonara tähendab jaapani keeles hüvastijättu. Maksu peavad tasuma kõik riigist lennuki või laeva teel lahkujad ning see lisatakse automaatselt transpordivahendi piletihinnale.

Maksu suuruseks on 1000 jaapani jeeni, mis on ligikaudu 7,50 eurot. Sellest on vabastatud kõik, kes viibivad riigis vähem kui 24 tundi ning alla kahe aastased lapsed.