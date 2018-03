Eduard Vilde merereis New Yorki: šokis kirjanikuhärra viidi kohale jõudes vangikongi

Laeva teenindav personal koosnes pea eranditult inglastest: «Stjuuardid tumesinistes, pihtjates, kuldnööbilistes mundrites, inglise-ameerika moe järgi habemetest lagedad nagu imevad lapsed.» Vahest oli Vilde veidi paranoiline, aga terve tee oli tal tunne, otsekui oleksid need stjuuardid igati lasknud välja paista, kuidas neid teises klassis teenimine alandas. Samas oli muidugi võluvits olemas teeninduse parema kvaliteedi tagamiseks – kui taskus piisavalt kõlisevat leidus. «Laevaühing on nad nii küündimatu palga eest teenistusse võtnud, et jootrahad tähendavad selle tarvilikku täiendust, ja et selle väljapitsitamine reisijatelt jääb teenijate alaliseks peamureks.»