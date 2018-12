Maailma kõige põhjapoolsemas linnas ei tõuse päike neli kuud

Teravmägede «pealinn» on Longyearbyen, mis on maailma kõige põhjapoolsem asustus, vahendas Lonely Planet.

Kuigi linnas on elanikke vähe, vaid 2100 inimest, pärinevad nad ligi 50 eri riigist.

Talvel on Teravmägedel polaaröö, mis tähendab, et õues on pime tervelt neli kuud. Täielik kottpimedus valitseb sellest 2,5 kuul. Polaarpäeval särab aga päike taevas nii päevad kui ööd.