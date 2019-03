Miks on lennukite istmed alati sinised?

Alates Ryanairist lõpetades American Airlinesiga – üle kogu maailma eelistavad lennufirmad lennukites just siniseid istmeid ja see pole puhas juhus. Tundub, et asjal on psühholoogiline põhjus.

Telegraph kirjutab, et sinist värvi seostatakse usalduse, efektiivsuse ja rahuga. Seda tõdeb nii värvipsühholoogiat uurinud Angela Wright kui ka Nigel Goode, kes on lennukite disainer. «Meie töö on kinnistada lennufirma brändi ning tõsta seda esile,» selgitab ta oma töö telgitaguseid. «Kuid meie peamine prioriteet on luua interjöör, mis on maksimaalselt mugav ja meeldiv.»

«Kõige olulisem on muuta lendamine võimalikult vähe stressi tekitavaks ja sinine on värv, mis rahustab,» ütleb Goode. «Ja kui mõned odavamad lennufirmad eelistavad erksamaid siniseid toone, siis enamik valib leebema sinise, et luua kodust, rahustavat keskkonda.»