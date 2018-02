Osama bin Ladeni tapnud mereväelane visati lennukist välja

Lennumeeskond märkas juba ennu alguses, et Osama tapnud mereväelane on liiga purjus, kuid kui nad mehele selle kohta märkuse tegid, muutus O’Neill eriti vastikuks. Pärast stseeni kustus mees ära ning kui ta lõpuks taas ärkas, kutsuti politsei, kes ta lennukist minema viis.

O’Neill kuulus mereväemeeskonda Team Six, kes tapsid 2011. aastal Pakistanis. Osama bin Ladeni. Ta on ise kinnitanud, et just tema kuul tappis maailma esiterroristi.