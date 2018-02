Tallinnasse rajatakse terves Euroopas unikaalne vaateratas

«Lõpuks saab ka Tallinn endale väärilise atraktsiooni – aasta läbi töötava ilmastikukindla vaateratta, mis tõstab inimese 120 meetri kõrgusele merepinnast ja pakub imelist panoraamvaadet vanalinnale, merele, aga ka Ülemiste järvele ja lennuväljale,» sõnas Super Skyparki eestvedaja Alar Kajari ning lisas, et vaaterattad on olnud Euroopa pealinnades külastajamagnetid juba üle sajandi.

Kajari sõnul saab vaateratas olema tänu nutikale asukohale teletorni järel kõrguselt teine vaateplats Tallinnas. Vaateratas hakkab asuma Sossi mäe otsas kaubanduskeskuse T1 katusel. «Katusel asuvaid vaaterattaid on maailmas seni vaid viis ja need asuvad kõik Aasias,» kirjeldas Kajari.

Mutso lisas, et Eesti soovib muutuda üha populaarsemaks just pereturismi sihtkohana, kuna lastega pered viibivad Eestis kauem. «Nad külastavad reeglina pealinna, kuid käivad hea meelega ka Tallinnast kaugemal ning tulevad meelsasti uuesti järgmisi objekte või uusi näitusi avastama,» kirjeldas ta.

Ehitamiseks on leping sõlmitud Hollandi tootjaga Mondial, kes on ehitanud aastakümneid vaaterattaid Ameerikasse, Aasiasse, Austraaliasse ja ka Euroopasse – nende kuulsaim vaateratas töötab juba alates aastatuhande vahetusest Pariisis Concorde`i väljakul.

«Näiteks AHHAA keskus on külastajate arvu poolest Eestis Tallinna Loomaaia järel teisel kohal, suutes olla tugevaks reisimotivatsiooniks,» ütles Mutso. Ta lisas, et paljud lõunanaabrid lätlased on Eestisse reisile tulnud just AHHAA keskuse pärast.