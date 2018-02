Reisil Eduard Vildega: Pariis on kui peenike preili, kes oma riietega hooletu on

Auto Pariisis, aasta 1900 FOTO: AKG / Scanpix

Pariisi tänavakohvikud

Üsna harjumatud olid Eduard Vilde jaoks ka Pariisi tänavakohvikud. Esimesest pilgust armus ta nendesse. Pole ju paremat kohta, kus väsinud jalgu puhata, ümbritsevat elu seirata ja nautida mõnd head jooki. Ja eriti mõnus oli, et seal võis istuda kaua tahes midagi juurde tellimata. «Bulvaril istet võtta – kuidas see läheb? Läheb küll. Muidugi kõnniteel. Ja ühe kohvimaja ees. Pariisi kohvimajad ja suured restoranid ulatuvad nimelt ikka uulitsale. Päratu lai, avar kõnnitee nende esisel on marmorlaudu toolidega täis. Toobrites kasvavad ilupuud ja lille-ehted annavad paigale aia kuju. Restoranil on uulitsa poole kas klaasist seinad, mis suvel eest ära võetud, või võimata laiad avatud klaasuksed, nii et sisemised ruumid maja esisega täiesti ühenduses seisavad.»

Olenevalt päevast ja tujust tellis ta kohale kiirustanud lühikese musta jaki ja valge põllega kelnerilt kas kohvi, õlut või veini. Teest oli ta õppinud hoiduma pärast seda, kui hotelli perenaine oli teda hoolitsevalt põetanud omavalmistatud kuuma teega. Nimelt olnud see «kannutäis keedetud rabavett, mille «leaget» magu ka sinna juurde tarvitatav rõõsk koorgi ei suutnud parandada». Suutmata maha suruda oma määratut uudishimu, tellis Eduard Vilde ühel päeval ka kuulsat kunstnike jooki – absinti. Pariisis oli selle rohelise kange märjukese maitsmiseks olemas isegi iseäraline «absinditund» kell 4-6 peale lõunat. Detailselt kirjeldas Vilde joogi serveerimist ja tarbimistseremooniat, kuid jõudnud maitsmiseni, oli tema pettumus vägev: «Sa taevake aga, missugust sodi pariislased kalliks joogiks peavad. Esimene tilk, mis mu keele peale sattus, kiskus mu näo viltu. See vänge hais ja maitse ei lahkunud sel päeval enam minust.»

Kirjanikku paelusid tänavakohviku atraktsioonid. Laudade vahel sõelusid müügimehed, kes poolpaljaste naiste pilte pakkusid; kunstnikud, kes külastajatest valmis olid portreid joonistama; tsirkuseartistid, kes valmis nuge neelama või mõõgavõitlust etendama. Hämmastav oli see, et need laadaatraktsioonid rahvast kokku jooksma ei meelitanud, mis ilmtingimata oleks kodumaal sündinud. Ja ka see, et kogu palagan üldse mitte paari sammu kaugusel seisvat politseinikku ei häirinud. Ainult kerjamine niisama, midagi etendamata või müügiks pakkumata, oli Prantsusmaal kõvasti keelatud.

Bukinistid Seine'i ääres, aasta 1900 FOTO: AKG / Scanpix

Kohtumine kaasmaalastega ja kuulsuste matusepaikadega

Sajandivahetuseks oli Pariisi elama kolinud ka arvestatav hulk kaasmaalasi. Saanud teada, et väikese Eesti asunduse liikmed laupäevaõhtutel ühes väikeses restoranis St Germaini bulvari lähedal koos käisid, seadis Vilde ühel sellisel õhtul sammud sinnapoole. Ta kohtas sel õhtul oma tosinat eestlast, kelledest kaks-kolm koguni õrnema soo esindajad olid. See rahvas oli peale ühe inseneri kõik käsitöölised, enamasti rätsepad, klaveriehitajad jne. Meie kunstnike ja kirjanike invasioon Pariisi seisis alles ees.

Üks viimastest käikudest oli Pariisi kuulsatesse «surnute linnadesse», Pére-Lachaise´i kalmistule ja Montmartre´i matusepaika. «Need ei näi matusepaigad olevat, vaid päris väikesed linnad kivist hoonete ja prügitatud uulitsatega, surnute linnad sõna õiges mõttes. Iga haud on kivist hooneke, väike kabel, ning mälestuskujuga. Mullast haudasid, kalmukünkaid ristidega, nagu meie surnuaedadel, ei puutunud meile silmagi.» Eestlase jaoks harjumatu oli ka see, et väravas seisid vahid, kellelt sisseminekuks luba pidi küsima. Loatähelt saadi haua aadress, mida vaatama taheti minna: «Justkui mõne elusa linnaelaniku aadressi oleksime saanud.» Muidugi ei jätnud Vilde vaatamata kuulsat «kommunaaride müüri» ja oma suure eeskuju – Heinrich Heine hauda.

Kuigi Vilde tõdes, et «Pariis ja maailmanäitus on ka ainult rikastele», siis kõlama jäi siiski kirjanikuhärra vaimustus selle maailmalinna vabast elust: «Pariis ei ole ropp ega räpane, aga ta pole ka mitte küüritud ega pestud. /…/ Pariis on nagu peenike preili, kes alati siidis ja sametis kahiseb, aga ta on hooletu oma toredate riietega, nad on siit ja sealt määrdunud, sagedasti lõhkigi kärisenud, mida aga preili Pariis tähele ei pane.»

Eduard Vilde saatis reisi jooksul ajalehetoimetusse vaid kaks lühemat kirja ülevaatega näitusest. Sügisel, toimetuses tagasi olles, sai ta hakata reisikirja põhjalikumalt kokku panema. Inspiratsioon oli kadunud ja nii jäigi see üheks kirjaniku nõrgemaks suletööks. Vilde ei pidanud ka ise kirjutist kuigi väärtuslikuks. Reisikiri avaldati 1956. aastal «Reisikirjeldustes» vaid osaliselt.

Kasutatud:

Kairi Tilga, Tossutäkuga Euroopasse: Eduard Vilde reisikirjad. GO Reisiraamat, Tallinn 2013