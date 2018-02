6 riiki, mis osalevad taliolümpiamängudel esimest korda

Enamik neis uutes tiimides võistlevatest sportlastest esindavad riike, kust nende vanemad on immigreerunud. Ehk siis võistlevate sportlaste juured on küll riikides, mida nad esindavad, kuid nad ei ole seal üles kasvanud, vahendas Travel and Leisure. Vaata, mis riikidest on uustulnukad pärit.

Ecuador

Kuna Ecuadoris just lund ei saja, on üsna loomulik, et see riik pole taliolümpiamängudel varem osalenud. Ecuadori esindab esmakordselt murdmaasuusatamises Klaus Jungbluth Rodriguez, kes võtab osa reedesest 15 kilomeetri sõidust.

Klaus Jungbluth Rodriguez avatseremoonial lippu kandmas FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Scanpix

Klausi hüüdnimeks on «asfaldi suusataja,» kuna lume puudumise tõttu veetis mees oma noorusaasta treeningud rullsuuskadega jalgratta radadel ja Guayaquili maanteedel sõites.

Eritrea

Kirde-Aafrikas Punase mere ääres asuv Eritrea tegi sel aastal samuti oma taliolümpiadebüüdi. Eksootilist riiki läks esindama 21-aastane Shannon-Ogbani Abeda, kes võistleb slaalomi ja suurslaalomi aladel.

Abeda on tegelikult sündinud Kanadas, kuhu tema mõlemad vanemad enne poja sündi immigreerusid. Abeda võistles esimest korda noorte taliolümpiamängudel 2012. aastal Innsbruckis, kus ta saavutas mitmeid top-20 kohti, mis tagasid talle ka pääsu 2018. aasta taliolümpiamängudele.

Kosovo

2014. aastal tunnustas olümpiakomitee noore riigi võimekust olümpial osaleda. 2016. aastal sai Kosovo loa võistelda suveolümpiamängudel Rios.

Riiki esindab taliolümpiamängudel esimest korda mäesuusataja Albin Tahiri, kes võistleb nii meeste kiirlaskumisel, suurslaalomil kui ka ülisuurslaalomil. 28-aastane sportlane on sündinud Sloveenias, kuid tema isa on pärit Kosovost. Tahiri õppis suusatama Sloveenias, kus mäesuusatamine on ka ülipopulaarne spordiala.

Malaisia

Malaisial on selle aasta taliolümpiamängudel suisa kaks võistlejat. 18-aastane Jeffrey Webb osaleb meeste mäesuusatamises. Webb kolis Ameerika Ühendriikidesse viie aastaselt ning on Malaisiat külastanud sellest ajast alates igal aastal. Noormees treenis enamik ajast just Ameerika Ühendriikide lumistel tippudel.

Webbil tundub talisport aga veres olevat, kuna tema ema on Ski Malaysia asepresident.

Malaisia teiseks võistlejaks on 20-aastane Julian Zhi-jie Yee, kes osaleb meeste iluuisutamises 16. ja 17. veebruaril. Yee ema on Malaisia iluuisutamise ühenduse endine asepresident ning just ema tutvustas spordiala ka Julianile. Kui varasemalt treenis Yee Malaisia kohalikes kaubanduskeskuste uisuväljadel, siis 2016. aastal kolis ta paremate treenimistingimuste huvides Kanadasse.

Nigeeria

Sel aastal tuleb Nigeeria taliolümpiamängule terve bobikelgutiimiga. 2016. aastal hakkas Moriam Seun Adigun kokku panema riigi esimest bobikelgutiimi ning nagu näha, on see ka õnnestunud.

Tiimi kuuluvad kolm liiget, lisaks Adigunile ka Ngozi Onwumere ja Akuoma Omeoga, kes kõik kasvasid üles Ameerika Ühendriikides.

Lisaks bobikelgutajatele esindab Nigeeriat esimest korda ka Simidele Adeagbo kelgusõidus. Adeagbo, kes on Kanadas talispordialadega tegelenud juba aastaid, avastas, et Nigeeria pole kunagi taliolümpiamängudele jõudnud. Just seetõttu otsustas Adeagbo oma päritoluriigile appi tulla.

Singapur

Cheyenne Goh on esimene singapurlane, kes taliolümpiamängudele võistlema tuleb. 18-aastane Goh on Kanadas elanud nelja aastasest saadik ning osaleb sel aastal mängudel naiste kiiruisutamises.

Cheyenne Goh kannab avatseremoonial Singapuri lippu FOTO: MARTIN BUREAU/AFP/Scanpix