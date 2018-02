Touresti korraldaja: selle aasta mess on EV100 puhul eriline

Touresti turismimessi üks korraldajatest, Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Luguse sõnul on Eesti juubeliaasta puhul kogu siseturismile ja Eestile suunatud väljapanek olnud erilise tähelepanu all.

Kui erinevatele Eesti piirkondadele keskenduv «Puhka Eestis» hall on väljas olnud ka varasematel aastatel, siis sel aastal on tõepoolest kõik maakonnad kohal ning ka külastajate poolt on sagimine hallis suur.

«Huvi ja koostöö enne messi on olnud väga hea, et kuidas võimalikult pidulikult ja hästi Eesti eri piirkondi turismirahvale näidata,» sõnas Lugus.

Ta lisas, et alles hiljuti tuli ju ka välja möödunud aasta turismistatistika, kust selgus, et Eesti siseturism tegi juba mitmendat aastat järjest uue rekordi.

«See tähendab seda, et meie siseturismis ikka pakutakse väga palju. Järelikult inimesed armastavad Eestis reisida ja siin on mida avastada,» avaldas Lugus heameelt.

Samuti tõi ta välja, et siseturismi puhul on ülioluline faktor ka see, et väikeste piirkondade jaoks on turism oluline majanduslik sissetuleku allikas.

Turismimessile tulles leiab «Puhka Eestis» hallist kogu Eesti kui peopesalt. Lugus on veendunud, et praegu, kui pime aeg on mööda saamas, on just see parim aeg planeerima hakata, mida suvel Eestis teha ja kuhu minna. Samuti kiidab Lugus selle aasta eesti toidu väljapanekut.

«Me ise ütleme naljatades, et meil on kas parim või suurim eesti toidu pop-up restoran, mis siin Pirita teel on praegu avatud. Üle 50 väiketootja on vaevaks võtnud ja siia kohale tulnud,» sõnas ta.

Kuna toiduturism on terves maailmas aina populaarsemaks muutumas, annab ka eesti toidule keskenduv «Elamused ja maitsed» hall hea ülevaate siinsest piirkondlikust toidust.

«Hea toit ja mõnus elamus kindlasti annab reisile palju juurde, aga eripärane toit ja piirkonnale iseloomulik toit võib olla ka täiesti reisi motivaatoriks ise,» selgitas Lugus ning lisas, et ka meie enda väikeses Eestis on ju nii palju erinevat piirkondlikku toitu pakkuda.