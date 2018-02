Tourestil jagub ka täna tegemist

Mitmed reisiettevõtted alustavad mõnda uut kampaaniat igal messipäeval, mis tähendab, et ka touresti kolmandal päeval ehk täna leiab veel midagi täiesti uut. Näiteks Estraveli messiboksist saab alles alates tänasest osta reise Korfule Kreekas ja Costa del Solile Hispaanias, mis on nende selle aasta «messimaasikad.»

Go Travel reisibüroo turundusjuht ütles laupäeval Postimehele, et kuigi loomulikult on mitmed hotellipakkumised juba ostetud, siis mitte ükski sihtkoht välja müüdud ei ole ning endiselt tasub tulla reisipakkumisi otsima.

Lugus selgitas, et Eesti sünnipäevaaasta puhul on messi «Puhka Eestis» ala väga ülevaatlik kuna kõik maakonnad on esindatud. Seal ringi käimine ning eri maakondade boksidega tutvumine annab häid ideid, kuhu võiks Eesti siseselt reisida. Samuti on ehedat eesti toitu pakkuv «Elamused ja maitsed» hall omaette külastust väärt kas või siis kui soovid lihtsalt traditsioonilisi ja innovaatilisemaid eesti hõrgutisi maitsta.