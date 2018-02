Kodumaise lennufirma reisijate arv kasvab, lisatakse kolm uut sihtkohta

2018. aasta on Nordicale alanud plaanipäraselt. Reisijate arv kasvas esimesel kuul üle 16 protsendi võrreldes 2017. aasta jaanuariga. Talvehooajal teenindatakse Tallinnast 12 sihtkohta.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et ärilendude hooaeg on täies hoos ning lennuhuviliste kasv ärireisijate segmendis valmistab rõõmu. «Nordica eelis on jätkuvalt kõige suurem valik otselende Tallinnast, mis toimuvad ärilendajatele mugavatel kellaaegadel ning põhimõttel «hommikul vara kohtumisele ja õhtuks koju tagasi».»