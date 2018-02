Uus rekord on sündinud: see mees on vanim ahviraudteel sõitja

Californiast pärit pensionär Glenn Quillin püstitas just maailma vanima ahviraudteel sõitva inimese rekordi, vahendas Travel and Leisure.

«Ta on alati olnud seiklusliku hingega ning armastab teha asju, mis paneb inimeste suu lahti vajuma,» sõnas Quillini lapselaps Welch. Ta lisas, et tema vanaisale soovitati küll üks lühem sõit täna vahele jätta ja puhata, aga südikas vanahärra tahtis sõita siiski kõikide ahviraudtee liinide peal. «Ta just sõitis neist kõigist läbi ja nautis väga,» sõnas Welch.

«Ta on vapram kui enamik inimesi, kes siia tulevad. Meil on olnud inimesi, kes pärast esimest sõitu enam sõita ei taha, aga tema tegi ootusrikkalt kõik sõidud läbi,» sõnas La Jolla Zip Zoomi juht.

Oma kõrgest east hoolimata pole Quillin kunagi olnud kodus istuja tüüp. Ta on Teise maailmasõja veteran ning samuti on ta töötanud nii Manhattan Projekti kõrgustes kui ka Hughes lennukites, mistõttu võib öelda, et ta on tõepoolest kõrgustega harjunud. Kuigi hetkel elab mees vanadekodus, käib ta endiselt mitu korda nädalas jõusaalis.