Vaata, kui palju eestlased sõidavad Pyeongchangi olümpiamängudele kaasa elama

Paljud Eesti spordisõbrad sõidavad olümpiavõistlusi vaatama juba mitmendat korda, selgitas Estraveli juhatuse liige Anne Samlik ning lisas, et nemad müüvad reise olümpiale juba 2010. aastast.

«Olümpiamängude toimumiskohas Eesti sportlastele kaasa elamine on eriline elamus. Huvi on suurem olnud lähemate sihtkohtade ja suveolümpia puhul – kõige rohkem eestlasi käis Londonis. Lõuna-Koreasse sõitmine on üsna kulukas ning Pyeongchangi sõitis paarkümmend Eesti inimest, kes ostsid kokku peaaegu kakssada piletit võistlustele ja tseremooniatele» lisas Samlik.