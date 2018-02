EASi direktor: rekordilisest aastast hoolimata avaldas eesistumine turismile ka negatiivset mõju

Kui palju on Soome turistide langust mõjutanud alkoholiaktsiisi tõus?

Kindlasti on mõjutanud, aga mõjutanud on ka tegelikult hindade kasv tervikuna. Soome turistide langus ei ole tegelikult sedavõrd suur. See on suur ainult võrreldes möödunud aastaga, kuid eelmine aasta oli ka Soome turistide puhul rekordiline, kuna oli suurem kui viimase nelja-viie aasta tulemus. Me peame olema tähelepanelikud Soome puhul ega saagi eeldada suurt kasvu. Kuid peame vaatama, et hinnapoliitikaga ei läheks selliseks, et Soome turistide puhul langustrend hakkakski jätkuma.

Mainisite ettekandes, et Tartusse reisivate turistide kasv tuleb uute majutuskohtade avamisest. Kui palju on suurenenud Tartu turismi mõjutanud ERMi avamine?

Jah, see on toonud juurde nii eestlasi kui ka välisturiste. Tartu teeb väga head tööd Läti turuga ja see on just paljuski seotud atraktsioonidega. On see siis Ahhaa keskus, ERM või muud pereatraktsioonid, mida Tartus ja Tartu ümbruses pakutakse.

See on kindlasti koht, millega on tehtud targasti tööd ja tulemused on seda näidanud. Aga kui majutus nüüd suurenenud huviga kaasa ei tuleks, siis ei saaks turistide kasvu realiseerida. Õnneks tuli majutus kaasa. Et üks on küll põhjus, aga kui pole võimalust, siis ei saaks midagi teha. Loodame väga, et Tartu kasv ja kõrgem nivoo jääb ka püsima.

Kuidas proovib Eesti end välismaal turundada?

Eks meie põhiteemadeks jääb ikka looduspuhkus, tervisepuhkus, linnapuhkus, pered ja äriturism. Igal valdkonnal on oma loogika, kuidas neid paremini pakkuda. Looduse kontekstis on küsimus, et mis on meil teistmoodi kui soomlastel ja lätlastel. Meie loogika on see, nagu Stress Buster kampaania näitas, et pigem on meie sõnum, et meil on siin looduslähedane ja keskkonnasõbralik keskkond. Ja et me tuleme pigem appi stressi maandama, mitte ütlema, et meil on kõige ilusam mets. Tervisepuhkuse spaa kontekstis on meil arvestatav heaoluspaade kasv.

Selge on see, et me pole enam aastaid teinud suuri tänavakampaaniaid ja oleme kõvasti vähendanud messidel käimist. Asendasime selle sisu tootmisega, digiturundusega ja sotsiaalmeedia jalajälje suurendamisega.