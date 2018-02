Reisija leidis lennukist ülisalajased luuredokumendid

News.com.au kirjutab, et üks CNNi reporter pistis reisi ajal käe eesistuja seljatoetaskusse ja tõmbas välja ülisalajased USA kaitseministeeriumi (Department of Homeland Security) dokumendid, mis sisaldasid tundlikku informatsiooni Super Bowli aegse terrorivastase tegevuse kohta. Dokumendid olid jäetud kommertsliini lennukisse ning nendega ühes olid teadlase reisiplaanid ja lennupiletid. Teadlase ülesanne oli juhendada võimaliku antraksirünnaku õppuseid seoses pühapäeval Minneapolises toimunud spordi suursündmusega.

Dokumentide juures oli ka märge, et need peaksid olema seifis ning enne äraviskamist tuleb need paberipurustajast läbi lasta. Lisaks oli paberitele kirjutatud, et neis sisalduv info on mõeldud vaid väga väikese ringkonna inimestele.