Sel nädalavahetusel algab Tallinnas viimase kümne aasta suurim turismimess

Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Luguse sõnul on Baltimaade vanim ja suurim reisimess Tourest olnud alati koht, kust leiab häid pakkumisi nii kodumaiseks puhkamiseks kui ka päikese alla lendamiseks. Tänavu on esmakordselt messi ajaloos esindatud Makedoonia, Kuuba ja Maroko stendid.

«28 välisriiki on väga suur arv ning see näitab, et Eesti turist on välismaailmas hinnatud külaline, keda püütakse iga hinna eest endale meelitada,» ütles Lugus.

«Samas ei juhtu iseenesest midagi ning siinkohal tuleb kiita Eesti turismiettevõtjaid, kes on välisturgudel ja messidel teinud palju tööd, et huvi tekitada nii Eesti turisti kui ka Eestisse reisimise vastu.»

Lisaks suurele valikule päikesereisidele ja kaugetele põnevatele sihtkohtadele leiab iga klient messilt kindlasti ka sobiva puhkusepakkumise Eestisse. Koostöös EASi turismiarenduskeskusega korraldatav «Puhka Eestis» hall on alati olnud populaarne paik, kust leiab parimaid pakkumisi nii spaadesse, elamusreisidele kui ka aktiivpuhkusele mööda imepärast Eestit. Juubeliväärilises piduehtes on messil kohal kõik maakonnad ja «Puhka Eestis» hall on kui mini-Eesti.

«Siseturismi arvud näitasid eelmisel aastal rekordeid ning tuleb tunnustada EASi head tööd, et nii eestimaalased kui ka välisturistid leiavad järjest rohkem aega Tallinnast kaugemale minna ning võrratut Eestit avastada,» ütles Lugus.

«Eesti pakub kvaliteetseks puhkuseks nii palju häid võimalusi ning ega ilmaasjata öelda, et enne kui laia maailma minna, tuleks Nuustakul ära käia,» lisas Lugus.

Eesti 100. sünnipäeva auks saab aga «Elamused ja maitsed» messihallis siirduda kulinaarsele maitserännakule läbi Eestimaa koostöös Eesti Toiduteega. Kohal on Eesti 12 toidupiirkonnast ligi poolsada väiketegijat, kes pakuvad kodukohale iseloomulikku ehedat toidukraami.

Tourest on Baltimaade vanim turismimess ja Eestis üks kõige külastatavaim mess. Eelmisel aastal toimunud Tourestil käis kolme päeva jooksul kokku üle 28 000 inimese.