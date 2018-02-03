Poja pöidlaküüdiga reisimise peale pahandav isa ühines lõpuks pojaga

Noor türklane Yiğit Kurt oli juba mitmetes riikides pöidlaküüdiga reisinud, kuid tema isa laitis alati poja tegevust maha.
27-aastane Yiğit avastas pöidlaküüdiga reisimise üsna kogemata siis, kui ta oli üliõpilasena Arizonas üsna asustamata piirkonnas praktikal, vahendas Lonely Planet.
Tänaseks on mees läbinud ligi 20 000 kilomeetrit hääletades ning on sõitnud nii luksusautode- kui ka usteta kaubikutega. Ta kirjutab oma seiklustest türgikeelses blogis nimega «Universumi inimene.»
Tema moto Twitteris kõlab nii: «Ma ei saa avastada universumit, aga maailma võib-olla küll!»
Yiğiti isa, Adnan Kurt on aga poja täielik vastand. Adnan polnud kunagi Türgist väljaspool käinud kuni 2016. aastani, mil Yiğit ta Taisse viis.
Gezginlere ilham, ülkenin henüz gezememis ve keşif edememiş gençlerine tam teşekkül manevi destek olan bu güzel topluluktan, Sn Adnan Kurt nam-ı diğer babam da nasibini aldı. Sayfa üzerinden bulunduğum yardım çağrısına kulak veren, yüreği hoş insanlar sayesinde 53 yaşında bir adam hayatında ilk ve uzun seyahatin gerçekleştirdi. #Repost @interrailturkiye with @repostapp ・・・ Ben bir babayım, beni sırtına alan çocuğum Yiğit. . Siz değerli arkadaslara InterRail Türkiye grubuna, desteklerinden dolayi ve guzel mesajlarindan oturu cok teşekkür ederim. Hayatımda ilk kez 53 yaşında yurtdışına, 5 aydır otostop ile, çok az parayla dünyayı gezen oğlumun yanına gittim. . İlk defa korktuğum o uçağa binip kalktım Antalya'dan Malezya'ya gittim. Onunda baskisi ile sirt cantasi satin aldim. Hayatimda ilk kez sirt cantasi ile gezdim. Hostelin ne oldugunu ogrendim.Boyle seylerin varligina taniklik ettim. Kiyafet yikamanin farkli yollarini kesif ettim. Hayatimda adini bile duymadigim meyveler yedim.Malezya, Tayland, Singapur 25 gün çok detaylı yerler gezdik aklımın almadığı doğal güzellikleri gördük. Farklı insanlar tanıyıp farklı kültürlere tanık oldum. Otostop çektim oğlumla. Düşünebiliyor musunuz ? . Unutmayacağım anilardan bir tanesi, Phuket Tayland arası 850 km full otostop yaparken, bizi son 400 km alan ve yolda yemek ismarlayan bayan tir şoförü oldu. Dünyada nasılda insanlar varmış. Yemek ismarlamasina izin vermedim ama oğlum yiğit " baba, başka bir zaman Türkiye de sende bir gezgine ismarlarsin sistem böyle çalışıyor dedi ve o gönlü güzel bayanın ismarladigi yemeği yedik. " Anneler, babalar, sevgililer. Yol inanılmaz birşey bunu 53 yaşına gelmeden, yarın, öteki gün, bir sonraki gün, bahanelerle, yalanlarla kendinizi kandırıp, tembellik etmeyin parasızlığa, yoksulluğa sığınmayın. 53 yaşına geldiğinizde herşey için geç olabilir. Ben ettim siz etmeyin Herkese bol gezili günler diliyorum. Yol Açık, Yola Çık Yazi Adnan Kurt - @Evrenseladam Duzenleyen @plansizgezgin #InterRailTurkiye #InterRailTürkiye #EvrenselAdam #WorldTour #Traveller #Hurriyet #Gezgin #Yol #instagood #turkey #Peace #Kambocya #Thailand #Yolhikayeleri #PlansizGezgin #Backpacker #Sirtcantali
Isa sõnul oli ta alati poja pärast mures. «Ma ei tahtnud, et ta hääletaks. Kartsin, et keegi, kes ta peale võtab pole hea autojuht ning ta võib sattuda autoõnnetusse,» selgitas Adnan.
«Yiğit rääkis pidevalt hääletamisest ja siis üks hommik küsis ta minult, et kas ma tahan seda temaga koos proovida,» lisas mees.
Üllataval kombel vastas Adnan pojale jah.
Mõlema mehe jaoks oli kooshääletamise otsustavaks punktiks Tais reisimine, kui olles teel Phuketist Bangkoki pakkus naissoost rekkajuht neile küüti.
«Meie kodumaal naised ei hääleta, aga siin oli naine, sõitmas tohutusuure veoautoga ja võtmas peale kaks tema jaoks võhivõõrast meest,» sõnas Yiğit.
Lisaks käis autojuht peale, et meestele süüa osta ning maksis siis ka nende ülejäänud maa läbimiseks bussipiletid. Isal ja pojal oli naisele tänutäheks vastu anda vaid nende viimane pakk türgi kohvi.
«Me isaga ei saanud sellest headuse šokist üle kohe mõnda aega,» lisas Yiğit.
Yiğit nendib, et mitte kõik tema hääletamise kogemused pole olnud positiivsed. Ühel korral jättis kummaline veoauto ta keset pimedat teed vihma kätte, olles ümbritsetud haukuvatest koertest.
Asya Tayland Phuket Adası / Phuket island,Thailand, Asia Tayland'ın en güney ucunda yer alan, cennetimsi tatil beldesi Phuket adası genelde balayı için ya da bekar arkadaş topluluğu ile eğlenmeye gidilir. Hele ki bir de Phi Phi var sormayın gitsin. Biz mi? BJK li Babamla gittik. 300 Bahta bir Honda PCX kiraladık. Adayı baştan aşağıya boydan boya gezdik. Hemde öyle böyle gezmedik. Ailenize vakit ayırın. Üniversiteden mezun olunca ya da İş kurup evlenince akşam yemeklerinden yemeklerine görüşmemeye çalışın. Onlar ile vakit geçirin. Hayatta ne zaman neyin olacağı belli olmuyor. Güzel anılar ve hatıralar biriktirin. While I was travelling with dady instead of friends or girlfriend in Phuket,Thailand,Asia :) Spend some time with your parents you will never know when you lose them :) #evrenseladam#universalman#travelwithdady#dady#happymoments#geziyorum#yolaskiofficial#babamlageziyorum#phuket#thailand#interrailturkiye#birhayalinpesinde#instagram#instagramhub#good#beach#beautiful#moment#awesome#hurriyetseyahat#milliyetseyahat#baba#turkiye#like4like#pic#picofhteday#happy❤️ @interrailturkiye @yolaskiofficial @camprail
Kuid ta kinnitab, et tal on olnud palju palju rohkem häid kogemuse kui halbu.
«Inimesed, kes mind tavaliselt peale võtavad, enamasti armastavad oma kodumaad ning seetõttu saab nende käest nii palju õppida, mida mujalt ei saa,» sõnas Yiğit Kurt.
Ta loodab kunagi hääletada 6000 kilomeetrit Istanbulist Norra, et näha virmalisi. Adnan soovib aga reisida Šveitsi, Hispaaniasse, Norra, Marokosse ja Austraaliasse.