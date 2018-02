Tai võimud laiendasid randades suitsetamise keeldu veelgi

Eile teatas Tai loodusvarade- ja keskkonnaministeerium, et nüüdsest on turistide seas populaarsetes, kuid keskkondlikult tundlikes randades suitsetamine ja prügi maha viskamine seadusega karistatav, vahendas Reuters.

Kagu-Aasias paiknev riik on olnud turistide seas ülipopulaarne juba aastakümneid, kuid nüüd on Tai muutumas üha populaarsemaks ka Hiina turistide seas. Seetõttu ennustatakse, et 2018. aastal külastab Taid rekordilised 37,55 miljonit turisti.