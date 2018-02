TOP 10: parima wifi ühendusega lennufirmad maailmas

Pardal ostlemise platvorm Routehappy avaldas parimat wifi-teenust pakkuvad lennufirmad maailmas ning näitas, et wifi-teenust pakkuvate lennufirmade arv on kindlalt kasvuteel, vahendas Travel+Leisure.

Praegu on maailmas 82 lennufirmat, kes pakuvad lennu ajal reisijatele wifit. Routehappy mõõtis wifi saadavust lennufirma mahutavuse järgi, mis on tuntud ka kui «saadaolevad istekoha miilid» (Available Seat Miles), mille arvutamiseks korrutatakse kogu lennufirmale kuuluvate lennukite istekohtade arv lennatud lennumiilidega.

Üle terve maailma on wifi niisiis 43 protsendil istekohtadest, mis tähendab, et on üsna tõenäoline, et ka sinu järgmisel lennul on internetiühendus.